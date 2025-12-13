Москвичам посоветовали отложить на свадьбу не менее трех миллионов рублей

Средняя стоимость свадьбы на 50–70 гостей в столице в 2026 году стартует от 2,75 миллиона рублей. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников.

Расходы на организацию свадьбы увеличатся на 10–15 процентов по сравнению с текущим годом. В целом гонорары артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок в этом году также в среднем выросли на 15 процентов, указал эксперт. Продолжает сохраняться тренд на проведение камерных торжеств с приглашением самых близких друзей и родственников. Свадьба в среднем ценовом сегменте от 2,75 до 7 миллионов рублей предполагает ресторан среднего или высокого класса, полноценную программу, праздник на 50–70 гостей.

Между тем в эконом-варианте стоимость будет варьироваться от миллиона до полутора — в учет идут кафе, минимальная программа и декор, 20–30 гостей.

Премиум-уровень начинается от 10 миллионов рублей. Сюда уже входят особняки в центре Москвы и приглашенные звезды.

Вместе с тем, согласно мировым трендам, в 2026 году молодые пары все чаще будут отказываться от помпезного декора и насыщенных концертных программ в пользу осознанного и экологичного подхода.

Ранее сообщалось, что свыше 530 пар в Москве уже подали заявления на заключение брака на 26 июня 2026 года. Спрос на «красивые» даты для свадеб не падает, и ЗАГС получил уже более 2 тысяч заявлений на них.