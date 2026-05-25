Москвичам посоветовали взять с собой зонты в понедельник

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал москвичам взять с собой зонты. Соответствующим прогнозом на понедельник, 25 мая, он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена прохождением вторичного холодного атмосферного фронта.

В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, прогнозируются порывы. Температура воздуха составит плюс 17-20 градусов. Показания барометров опустятся до 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне похолодания в Москве.