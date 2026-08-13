Москвичам посоветовали забыть о купальном сезоне

В Московском регионе завершился купальный сезон, даже предстоящее потепление на выходных не прогреет воду до комфортной температуры. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва».

«Купальный сезон в столичном регионе закончился — да, про него нужно забыть. И даже всплеск тепла в субботу и воскресенье, когда в дневные часы температура достигнет 23–24 градусов в воскресенье, не приведет к тому, что вода останется пригодной для купания», — констатировал Шувалов.

По его словам, три дня похолодания приведут к понижению температуры в водоемах до значений, когда купаться в ней уже некомфортно. Однако синоптик успокоил москвичей тем, что летняя погода в столице все еще сохранится. Осень, спрогнозировал Шувалов, придет 1 сентября.

«А пока лето будет продолжаться: температура воздуха будет меняться по синусоиде, но летний период еще сохранит свои позиции», — добавил Шувалов.

Ранее москвичей предупредили о дождях и похолодании. В Гидрометцентре уточнили, что причиной изменения погоды не только в Московском регионе, но и в областях Центральной России стал западный циклон.