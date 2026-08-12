Москвичей предупредили о дождях и похолодании

В ночь на 13 августа в Московском регионе ожидаются дожди и похолодание, об этом предупредили в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.

«Предстоящей ночью в столичном регионе на фоне облачности с прояснениями местами может пройти кратковременный дождь, а столбики термометров покажут в Москве от 9 до 11 градусов выше нуля, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов», — отметили синоптики.

Днем 13 августа также ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит от 15 до 17 градусов в столице и 13-18 градусов в области.

В Гидрометцентре уточнили, что причиной изменения погоды не только в Московском регионе, но и в областях Центральной России стал западный циклон.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предсказала, что предстоящий четверг, 13 августа, может стать самым холодным днем лета в Москве и области.