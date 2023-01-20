Москвичам предрекли похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам похолодание в начале следующей недели. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По прогнозу синоптика, 20 января температура в городе будет на 7-9 градусов выше нормы — от 3 до 5 градусов тепла. Причиной этого станет перенос воздушных масс, которые сформировались на севере Африканского континента.

Однако уже с 20 января давление будет постепенно повышаться, а температура — понижаться. 21 января днем и ночью ожидается от минус 2 до плюс 1 градуса, 22 января будет около минус 1-3 градусов днем, а 23 января ночью похолодает уже до 5-10 градусов мороза.

Ранее ведущий специалист центра погоды Александр Синенков рассказал, что похолодание вернется в Москву в воскресенье, 22 января.