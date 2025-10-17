Москвичам предрекли всплеск тепла

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Московском регионе в конце месяца может потеплеть до 12 градусов. Об этом он заявил в беседе с RT.

По словам синоптика, в период с 21 по 24 октября стоит ждать хорошей солнечной погоды. В столице днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс пяти-семи градусов, ночью — около нуля.

Эксперт отметил, что уже в последующие дни произойдет заметное повышение температуры. «С 25 по 27 октября ожидается новый всплеск тепла», — подчеркнул он.

Днем в столичном регионе температура воздуха достигнет 8-12 градусов выше нуля, ночи будут без заморозков, уточнил собеседник издания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве снег, который не растает до весны, выпадет примерно в конце ноября.