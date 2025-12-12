Москвичам предсказали морозные и снежные выходные

На выходных, 13 и 14 декабря, в Москву придет по-настоящему зимняя погода — воздух охладится до минус 9 градусов, и повсеместно пройдет снегопад. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночь на субботу в Московском регионе будет уже холодная — минус 5-7 градусов, по области — до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу тоже вполне зимние: минус 3-5», — предсказал синоптик.

По его словам, оба дня в столице будет идти снег — он прекратится только ближе к полуночи воскресенья. Снежный покров будет невысоким, однако ляжет по всей территории региона.

После выходных мороз усилится, температура воздуха составит около минус 5-10 градусов ночью и 4-6 градусов днем.

Ранее был назван метеорологический виновник экстремального потепления в Москве. Синоптик Вадим Заводченков заметил, что в этом замешан атлантический циклон.