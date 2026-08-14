Москвичам предсказали рост стоимости аренды

Осенью стоимость аренды в Москве и других крупных городах России вырастет на 5-10 процентов. Об этом в беседе с «Известиями» заявила глава комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.

По ее словам. причина этого кроется в сезонном росте спроса. Так, многие сотрудники выходят осенью из отпуска, а в города для учебы приезжают новые студенты.

«В 2026 году ожидается умеренное повышение цен в среднем на 5–10 процентов по наиболее востребованным объектам», — заметила специалист. Помимо этого, она спрогнозировала рост спроса на долгосрочную аренду, который зафиксируют уже в сентябре.

Ранее стала известна оценка московских домов под реновацию. В среднем квартиры в домах под снос продаются с наценкой в два миллиона рублей.