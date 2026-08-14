Опубликовано 14 августа 2026, 10:411 мин.
Москвичам предсказали рост стоимости аренды
Перескокова: Стоимость аренды в Москве вырастет с сентября на 5-10 процентов.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Осенью стоимость аренды в Москве и других крупных городах России вырастет на 5-10 процентов. Об этом в беседе с «Известиями» заявила глава комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова.
По ее словам. причина этого кроется в сезонном росте спроса. Так, многие сотрудники выходят осенью из отпуска, а в города для учебы приезжают новые студенты.
«В 2026 году ожидается умеренное повышение цен в среднем на 5–10 процентов по наиболее востребованным объектам», — заметила специалист. Помимо этого, она спрогнозировала рост спроса на долгосрочную аренду, который зафиксируют уже в сентябре.
Ранее стала известна оценка московских домов под реновацию. В среднем квартиры в домах под снос продаются с наценкой в два миллиона рублей.