Москвичам предсказали самый холодный день лета

Предстоящий четверг, 13 августа, может стать самым холодным днем лета в Москве и области. Такое развитие событий в беседе с ТАСС горожанам предсказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, дневная температура в этот день в столице составит плюс 15-17 градусов, в Московской области — плюс 13-18 градусов.

«То есть у нас такой самый прохладный день получается этой недели. Может быть, даже и всего лета», — пояснила синоптик.

Так, уже в ночь на четверг температура в Москве опустится до плюс 10-12 градусов, а в области — до плюс 7-12 градусов. Также ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду к концу рабочей недели. Осадки не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что за три часа во вторник, 11 августа, в Московском регионе выпало до 12 миллиметров осадков, что равно 15 процентам месячной нормы.