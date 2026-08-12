В Москве и области дожди были в 40 раз интенсивнее нормы

За три часа во вторник, 11 августа, в Московском регионе выпало до 12 мм осадков, это 15% месячной нормы. Об этом РБК сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме», — уточнил синоптик.

По его словам, ливни накрыли и несколько районов Подмосковья. В Наро-Фоминские выпало 10 мм осадков, в Красногорске и Можайске — 8 мм, в Ново-Иерусалиме и Толстопальцево — 7 мм. Порывы ветра там местами достигали 17 м/с, заявил Тишковец.

В Москве сильные дожди прошли в Тушино. За один час выпало 7 мм осадков. В Строгино объем осадков достиг 3 мм, на ВДНХ зафиксировали 1 мм влаги, подытожил синоптик.

В общей сложности осень 2026 года в столичном регионе ожидается близкой к климатической норме. Но синоптики подробнее рассказали, что может ждать москвичей в каждом дальнейшем месяце.