Москвичам придется тратить больше денег на красоту

В столице цены на услуги индустрии красоты за последний год увеличились в среднем на 15 процентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития России Олег Абелев.

Наибольшее подорожание зафиксировано в трех ключевых направлениях. Это аппаратная косметология и эстетическая медицина — процедуры на высокотехнологичном оборудовании, такие как RF-лифтинг, лазерные методики и другие. Подорожали не только сами сеансы, но и расходные материалы. Кроме того, дороже стали сложное окрашивание и уход за волосами. Наконец, больше стали стоить инъекционные и уходовые процедуры — биоревитализация, мезотерапия, биорепарация, а также маникюр и педикюр повышенной сложности со стойкими покрытиями.

Наиболее популярными услугами уходящего года оказались антивозрастные уходовые процедуры для лица и тела, а также услуги, направленные на здоровье и расслабление — SPA-программы, массажи, комплексные уходы. Большой интерес вызывают лифтинг, ламинирование ресниц и бровей, ботокс, депиляция, качественный маникюр и педикюр.

По словам эксперта, в начале 2026 года ожидается дальнейший рост спроса. Оказывает влияние и то, что все шире распространяется культура заботы о себе.

