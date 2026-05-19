Москвичам раскрыли способы пережить аномальную жару

Москвичам следует быть внимательными к своему самочувствию из-за накрывшей Москву аномальной жары. Об этом предупредил департамент здравоохранения столицы в Telegram.

Чтобы легче перенести зной, специалисты дали несколько простых советов. Так, заведующая диагностическим отделением ГКБ №15 Алена Фомина порекомендовала регулярно пить воду, даже если жажда не ощущается, и скорректировать свой рацион в сторону овощей, фруктов, зелени и нежирных блюд.

В промежутке с 12 до 16 часов по возможности стоит находиться в помещении. Если же нужно выйти на улицу, то следует одеваться в легкую одежду светлых тонов и не игнорировать головные уборы.

В депздраве особо отметили, что жара вызывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому важно не пропускать назначенные лекарства. Если в течение долгого времени сохраняются головокружение, тошнота, сильная слабость или ощущение нехватки воздуха — то нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что аномально жаркая погода будет держаться в столичном регионе всю рабочую неделю. Вплоть до 22 мая столбики термометров в дневные часы могут подниматься до отметки плюс 32 градуса.