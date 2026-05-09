Опубликовано 08 мая 2026, 23:171 мин.
Москвичам рассказали о 550 местах для приготовления шашлыка
Более 550 мест для приготовления шашлыка в Москве появилось на картах.
Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press
В сервисе «Яндекс Карты» появилось более 550 мест, где в российской столице можно пожарить шашлык, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Отмечается, что к майским праздникам список зон, где можно приготовить мясо, обновили. «По данным на 8 мая, в Москве более 550 таких мест, включая зоны барбекю с мангалами, места для пикника и беседки для аренды», -- говорится в сообщении.
При этом большинство этих локаций находится в районах Братеево, Москворечье-Сабурово, Вешняки, Митино и Строгино.
Читайте также:
- Россиян призвали не подливать жидкость для розжига на горячие угли
- Россиянам назвали реальную цену шашлыка на майских праздниках
- Москвичей предупредили о наказании за приготовление шашлыка во дворах