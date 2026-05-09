Москвичам рассказали о 550 местах для приготовления шашлыка

В сервисе «Яндекс Карты» появилось более 550 мест, где в российской столице можно пожарить шашлык, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Отмечается, что к майским праздникам список зон, где можно приготовить мясо, обновили. «По данным на 8 мая, в Москве более 550 таких мест, включая зоны барбекю с мангалами, места для пикника и беседки для аренды», -- говорится в сообщении.

При этом большинство этих локаций находится в районах Братеево, Москворечье-Сабурово, Вешняки, Митино и Строгино.

