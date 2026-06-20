Москвичам рассказали о дне самых коротких теней

Люди, здания и автомобили на улицах Москвы и других российских городов в полдень 21 июня будут отбрасывать самые короткие в году тени, рассказали в пресс-службе Московского планетария. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили специалисты, в день летнего солнцестояния можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии. Они объяснили, что 21 июня станет первым днем астрономического лета в Северном полушарии Земли, которое наступит в 11:24 по московскому времени.

«На широте Москвы в этот момент Солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов», — подчеркнули специалисты.

Ранее в планетарии сообщили, что 21 июня станет самым длинным днем в 2026 году в Северном полушарии.