В Московском планетарии раскрыли самый длинный день в 2026 году

По данным Московского планетария, в ближайшее воскресенье, 21 июня, наступит летнее солнцестояние. Об этом РИА Новости рассказали в Московском планетарии.

В этот день жители Северного полушария увидят самый продолжительный световой день в 2026 году — его длительность превысит 17,5 часа.

В Московском планетарии сообщили, что летнее солнцестояние — момент, когда Солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом за весь год, — наступит в 11:24 мск.

Для жителей Северного полушария это будет самый продолжительный день года. В Москве светлое время суток составит 17 часов 33 минуты, а следующая ночь станет самой короткой — всего 6 часов 27 минут.

После летнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет постепенно сокращаться, а ночи — увеличиваться. Этот процесс будет продолжаться до осеннего равноденствия 23 сентября, когда день и ночь вновь станут равными по длительности. Самый короткий день года ожидается 21 декабря — в день зимнего солнцестояния.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что солнце и летнее тепло вернутся в столицу к воскресенью, 21 июня.