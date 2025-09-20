Москвичам рассказали о неожиданной опасности десертов

Некоторые десерты опасно есть осенью, поскольку повышаются риски пищевых инфекций и обострений простуд. Об этом ТАСС заявил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

Десерты без выпечки и с сырыми ягодами могут быть опасны из-за риска сальмонеллеза и другой бактериальной инфекции. Кремовые десерты и другие молочные продукты могут быть опасны, поскольку они быстро портятся при нарушении холодовой цепи, объяснил он.

Кроме того, стоит быть внимательными с домашними заготовками с недостаточной стерилизацией, так как употребление некачественного варенья, джема, консервов с фруктами, сиропов может привести к отравлениям.

Кроме того, могут быть опасны сушеные фрукты и ореховые смеси плохого качества, слишком холодные сладости при простуде или слабом иммунитете, мороженое и ледяные десерты, пончики с уличных лотков, а также слишком сладкие и жирные десерты. Все это может привести к перегрузке ЖКТ, набору веса, снижению иммунитета и энергии.

Ранее специалисты рассказали, что осенью не обойтись без сезонных фруктов и овощей. Всего 200 граммов квашеной капусты в день обеспечивают 70 процентов дневной нормы витамина С.