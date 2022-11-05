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10:06, 05 ноября 2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу
Фото: Nikita Ermilov / Unsplash

О погоде в субботу, 5 ноября, жителям Москвы и Подмосковья рассказали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. По области местами гололедица», — говорится в сообщении метеорологов.

Согласно прогнозу, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла, переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

В ночь на воскресенье, 6 ноября, столбики термометров опустятся до 1-3 градусов ниже нуля, юго-западный и южный ветры будут дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее были названы сроки установления постоянного снежного покрова в Москве. В ближайшее время новых снегопадов не предполагается, заявил известный синоптик.

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