Москвичам рассказали о погоде в субботу

О погоде в субботу, 5 ноября, жителям Москвы и Подмосковья рассказали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. По области местами гололедица», — говорится в сообщении метеорологов.

Согласно прогнозу, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла, переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

В ночь на воскресенье, 6 ноября, столбики термометров опустятся до 1-3 градусов ниже нуля, юго-западный и южный ветры будут дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее были названы сроки установления постоянного снежного покрова в Москве. В ближайшее время новых снегопадов не предполагается, заявил известный синоптик.