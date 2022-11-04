Названы сроки установления постоянного снежного покрова в Москве

Установления постоянного снежного покрова в Москве стоить ожидать к первым числам декабря. Такие сроки в ходе разговора с «Лентой.ру» назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшее время новых снегопадов не предполагается. Во-первых, потому что в столице установилась хоть и прохладная, но антициклональная погода, а во-вторых, потому что 6 и 7 ноября Москва окажется на периферии антициклона и ветер сменит свое направление», — рассказал синоптик. Это значит, что с 6 ноября в столице будет небольшое потепление с незначительными осадками.

Вильфанд отметил, что если смотреть на данные за 30 лет, в какие-то годы устойчивый снежный покров устанавливался 1-2 ноября, а в отдельные годы — только в первой декаде января. При усреднении, в этом году получаются первые числа декабря.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила об аномально теплом ноябре в Москве.