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09:49, 14 января 2023
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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

О погоде в субботу, 14 января, москвичам рассказали на сайте центра «Фобос». Горожан предупредили об облачности и снеге.

«Столица будет находиться в северо-западной части обширного антициклона, по периферии которого в регион продолжат прорываться влажные и теплые воздушные массы. В такой ситуации будет преобладать облачная погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег. Температура продолжит расти и на три-четыре градуса превысит рамки климата», — сообщили метеорологи.

По данным синоптиков, в Москве ожидается температура от одного до трех градусов мороза. Скорость порывистого южного ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

Ранее прогноз погоды на праздник Крещения Господня, 19 января, дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он заявил, что в этот день не исключается вероятность оттепели.

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