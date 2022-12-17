Москвичам рассказали о погоде в субботу

О погоде в субботу рассказал жителям Москвы и Подмосковья в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице вновь ожидаются снегопады, отметил он.

«Сегодня погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снегопады, местами сильные, возможны слабые метели. На дорогах снежные заносы», — предупредил метеоролог.

Температура воздуха в столице, по его словам, составит от минус двух до минус четырех градусов, в области — от минус одного до минус шести. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. Солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле спокойное. На юге и востоке Подмосковья вечером в субботу будут гололедные явления.

«В воскресенье снегопады продолжатся, возможно обновление погодных рекордов», — заявил Леус.

Ранее экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях опубликовало главное управление МЧС России по столице. «В период с 9:00 субботы, 17 декабря, с сохранением до конца суток 18 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный», — рассказали в ведомстве.