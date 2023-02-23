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09:35, 23 февраля 2023
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Москвичам рассказали о погоде в праздничный день

Москвичам рассказали о погоде в праздничный день
Фото: Агентство «Москва»

О погоде в Москве в четверг, 23 февраля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, праздничный день порадует солнцем.

«Сегодня столица будет ощущать влияние восточной периферии антициклона. При небольшой облачности в регионе обойдется без осадков», — отметил метеоролог.

Днем температура воздуха в городе составит от семи до девяти градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное», — добавил специалист.

Ранее Леус назвал дату прихода климатической весны в столицу. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.

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