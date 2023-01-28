Москвичам рассказали о погоде в субботу

О погоде в субботу москвичам рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, столица находится под влиянием гребня антициклона.

«Сегодня метеорологические условия в Москве сформирует небольшой гребень антициклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет слабый снег, сохранится гололедица», — рассказал метеоролог.

Леус уточнил, что дневная температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырех градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», — добавил синоптик.

Ранее Леус назвал москвичам идеальный день для катания на лыжах. «Все на лыжи!» — призвал он.