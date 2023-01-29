Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

О погоде в воскресенье, 29 января, москвичам рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, столица находится на периферии далекого циклона.

«Сегодня на синоптическую ситуацию в столице окажет влияние периферия далекого циклона и связанный с ним атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег», — сообщил синоптик.

Дневная температура воздуха составит минус 2-4 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное», — добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам тепло в традиционно холодные 31 января и 1 февраля. В эти дни температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.