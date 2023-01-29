Синоптик пообещал москвичам тепло в традиционно холодные дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам тепло в традиционно холодные дни — 31 января и 1 февраля. Его слова передает РИА Новости.

В эти дни температура воздуха будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. Так, 31 января днем , днем будет от минус 2 до нуля градусов, а 1 февраля — от минус 3 до плюс 2 градусов.

«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями», — отметил он, пояснив, что так будет, если «осреднить» температуру этих дней за последние 30 лет.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков назвал гололед «главной визитной карточкой» нынешней зимы в Москве. «Редкий случай в истории, чтобы гололед был такой постоянный и достаточно сильный», — рассказал он.