Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что 1 сентября в Москве ожидается теплая погода без осадков. Его слова приводит RT.

Ильин добавил, что с наступлением осени погода в Москве и Подмосковье сохранит летний характер. Воздух в столице будет прогреваться до плюс 19-24 градусов. «Вполне тёплая погода без существенных осадков, которую можно назвать бабьим летом», — сказал синоптик.

Ранее москвичам дали прогноз, что сентябрь в российской столице будет солнечным, но переменчивым. При этом синоптики уточнили, что летнее тепло задержится в столице вплоть до начала второй декады сентября.