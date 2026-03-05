Москвичам рассказали о погоде на 8 марта

В ночь на 8 марта в столичном регионе ожидается похолодание до -10 градусов. Местами температура воздуха может опуститься еще ниже — к примеру, в Клину и Серпухове. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказал синоптик Анатолий Цыганков.

«А вот в сам праздник будет хорошо: температура воздуха днем будет около 0», — спрогнозировал эксперт.

Кроме того, ожидается, что на 8 марта выглянет солнце. «Это должно порадовать женщин в этот день», — отметил Цыганков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уличные парковки в столице в ближайшие праздничные выходные, 8 и 9 марта, будут бесплатными. Это коснется и улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.