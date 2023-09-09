09:42, 09 сентября 2023
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Москвичам рассказали о погоде на День города
Гидрометцентр сообщил о 20 градусах тепла на День города в Москве.
Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com
На День города в Москве ожидаются 20 градусов тепла и ветреная погода, сообщил Гидрометцентр России. В восточной части столицы возможен слабый кратковременный дождь.
В субботу, 9 сентября, в Москве также ожидается северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. К вечеру столбики термометров могут показать девять градусов тепла.
В Подмосковье прогнозируется 12-17 градусов тепла. Ночью температура может упасть до плюс двух градусов.
Ранее москвичам пообещали возвращение августовской погоды.