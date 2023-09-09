Москвичам рассказали о погоде на День города

На День города в Москве ожидаются 20 градусов тепла и ветреная погода, сообщил Гидрометцентр России. В восточной части столицы возможен слабый кратковременный дождь.

В субботу, 9 сентября, в Москве также ожидается северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. К вечеру столбики термометров могут показать девять градусов тепла.

В Подмосковье прогнозируется 12-17 градусов тепла. Ночью температура может упасть до плюс двух градусов.

Ранее москвичам пообещали возвращение августовской погоды.