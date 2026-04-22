Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

О погоде на майские праздники рассказал москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его прогноз передает aif.ru.

Согласно предварительным данным, в столице в начале мая температура воздуха составит плюс 9-11 градусов. При этом в Московской области ожидается 7-12 градусов тепла.

При этом Ильин допустил, что будет теплее, так как давать точные прогнозы еще рано.

Ранее стало известно, что москвичи на майские праздники чаще выбирают поездки по России — 81 процент бронирований отелей и апартаментов зафиксировано внутри страны.