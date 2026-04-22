Опубликовано 22 апреля 2026, 17:301 мин.
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники
Синоптик Ильин: Предварительно, в начале мая в Москве будет до 11 градусов тепла.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
О погоде на майские праздники рассказал москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его прогноз передает aif.ru.
Согласно предварительным данным, в столице в начале мая температура воздуха составит плюс 9-11 градусов. При этом в Московской области ожидается 7-12 градусов тепла.
При этом Ильин допустил, что будет теплее, так как давать точные прогнозы еще рано.
Ранее стало известно, что москвичи на майские праздники чаще выбирают поездки по России — 81 процент бронирований отелей и апартаментов зафиксировано внутри страны.