Опубликовано 11 апреля 2026, 21:15
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Метеоролог Тишковец рассказал москвичам о погоде на Пасху.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Метеоролог Евгений Тишковец рассказал в Telegram-канале, в пасхальную ночь москвичей ждет от 0 до плюс 3 градусов, в середине дня температура составит от 8 до 11 градусов тепла.
Кроме того, в воскресенье, 12 апреля, осадки пойдут на убыль, а температурный фон, «вернется в свое климатическое русло».
Ранее сообщалось, что московские храмы и другие православные объекты готовятся принять два миллиона человек на Пасху. Глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков заверил, что для них будут обеспечены все необходимые меры безопасности.