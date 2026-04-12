Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал в Telegram-канале, в пасхальную ночь москвичей ждет от 0 до плюс 3 градусов, в середине дня температура составит от 8 до 11 градусов тепла.

Кроме того, в воскресенье, 12 апреля, осадки пойдут на убыль, а температурный фон, «вернется в свое климатическое русло».

Ранее сообщалось, что московские храмы и другие православные объекты готовятся принять два миллиона человек на Пасху. Глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков заверил, что для них будут обеспечены все необходимые меры безопасности.