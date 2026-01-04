Москвичам рассказали о погоде на Рождество

Рождество в Москве будет морозным и снежным. О погоде в столице рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что на Рождество погода в российской столице будет формироваться под влиянием северной периферии активного южного циклона. «Он возобновит снегопады, а температура останется на 1-2 градуса ниже климата — Рождественской ночью столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов, днем же ожидается -5…-7 градусов», — написал он.

Высота снежного покрова составит от 23 до 26 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы 30-сантиметровые сугробы к Рождеству.