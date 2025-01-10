Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на старый Новый год. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Старый Новый год мы встретим со свежим снежком и морозцем. Да и снега будет немного, и мороз несильный, но всё же не дождь и не слякоть», — сказала она.

Синоптик добавила, что днем 14 января ожидается привычная оттепель до плюс двух градусов. Она подчеркнула, что такая волнообразная погода в столице сохранится до конца января, а исключением станут только крещенские морозы.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в настоящее время в европейской части России средняя погода значительно выше климатической нормы, а заморозков следует ожидать не ранее середины января.