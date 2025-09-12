Москвичам рассказали о погоде в День города и рекорде атмосферного давления

В предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, когда Москва будет отмечать свой 878 день рождения, в городе ожидается благоприятная погода. Подробностями о синоптической ситуации в День города поделился в своем Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в предстоящие дни бабье лето в столице продолжится.

«В условиях относительно малооблачной и сухой погоды по ночам воздух будет остывать до плюс 6…плюс 9, днем плюс 18…плюс 21. Ветер южный 3-8 м/с», -- сообщил синоптик.

Атмосферное давление при этом немного подрастет и составит 761 миллиметр ртутного столба, что на 14 единиц выше нормы и «тянет на рекорд максимального давления для этого дня». В предыдущий раз рекорд был поставлен в 1949 году. Тогда был зафиксирован показатель в 758,6 миллиметра ртутного столба.

Предстоящая неделя, по словам метеоролога, стартует с такой же комфортной погоды.

Ранее москвичам рассказали о праздничных мероприятиях ко Дню города. Всего ожидается около 130 праздничных событий.