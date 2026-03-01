Опубликовано 01 марта 2026, 01:571 мин.
Москвичам рассказали о погоде в первую ночь весны
Гидрометцентр: Первая ночь весны в Москве пройдет со снегом и дождем.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Первая ночь весны в Москве пройдет с мокрым снегом и дождем. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Столбики термометров в столице покажут температуру от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс трех градусов.
Первого марта днем ожидается небольшой дождь и плюс 3-5 градусов, ветер западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что существенных снегопадов во время мартовских праздничных дней в столице не ожидается.