Москвичам рассказали о погоде в первую ночь весны

Первая ночь весны в Москве пройдет с мокрым снегом и дождем. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Столбики термометров в столице покажут температуру от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс трех градусов.

Первого марта днем ожидается небольшой дождь и плюс 3-5 градусов, ветер западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что существенных снегопадов во время мартовских праздничных дней в столице не ожидается.