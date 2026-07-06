Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода с прояснениями, а также температура до плюс 23 градусов ожидается в российской столице в понедельник, 6 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах может наблюдаться гроза. Днем температура воздуха в Москве составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. В ночь 7 июля она может опуститься до плюс 13-плюс 15 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об «огуречных» дождях, которые ожидаются в Москве на неделе. Он пояснил, что это старинное название используется для обозначения затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, — полезных для урожая, однако некомфортных для человека.