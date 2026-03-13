Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода в пятницу, 13 марта, в Москве. Прогнозом он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня погоду в столице будет формировать северная периферии антициклона. «В такой ситуации, при переменной облачности, осадков в регионе не ожидается, и солнечные лучи вновь смогут поднять температуру до рекордно высоких отметок», — указал он.

Так, уточнил специалист, днем в Москве воздух прогреется до 12-14 градусов Цельсия, по области ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Леус добавил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +11,5 градуса и был установлен в 2002 году.

Ранее сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых пообещал москвичам рекордное тепло. Уточняется, что его принесет пришедший в Центральную Россию североатлантический циклон: температура воздуха в дневные часы может побить многолетние рекорды.