Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Сентябрь в Москве в этом году будет сухим. О погоде в первый месяц осени в столичном регионе 360.ru рассказал метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето, поскольку среднемесячная температура воздуха будет на полтора-два градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40 процентов», — сообщил он.

Ранее Тишковец предупредил, что вторая половина рабочей недели в Москве будет самой холодной за весь летний сезон. Он уточнил, что уже в среду циклон сломает тепло.