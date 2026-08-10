В Москве похолодает

Вторая половина рабочей недели в Москве будет самой холодной за весь летний сезон. Об этом предупредил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что уже в среду циклон сломает тепло и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона: ночью +10…+13, днем +15…+18, что соответствует климатической норме первой половины сентября.

В пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизятся до +7…+10, в середине дня не выше сентябрьских +15. Однако в выходные погода улучшится, потеплеет до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы.

Ранее сообщалось, что в середине следующей недели в Московскую область придет похолодание. Хотя понедельник, 10 августа, и вторник, 11 августа, будут теплыми — днем плюс 22-23 градуса.