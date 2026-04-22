Москвичам рассказали о погоде в среду

В среду, 22 апреля, в Москве ожидается потепление и переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в столице воздух прогреется до температуры плюс 11 до плюс 13 градусов, однако ночью похолодает до минус трех градусов. В Московской области днем температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов, а ночью может упасть до минус пяти.

Ранее специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 20 апреля в Москве зафиксировали отрицательную погодную аномалию. В тот день в черте города столбик термометра днем не поднимался выше плюс 6 градусов, а ночью воздух прогревался только до плюс двух градусов.