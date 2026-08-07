Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные 8 и 9 августа в российской столице похолодает. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Температура на выходных в Москве рухнет до плюс 25 градусов», — отметила она.

Синоптик также указала, что суббота и воскресенье в Москве прогнозируются без осадков.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о последнем жарком дне лета 2026 года в Москве. Она назвала 7 августа последним жарким днем на неделе, а также, вероятно, последним жарким днем лета. По словам специалиста, в долгосрочной перспективе столбики термометров в Москве уже не покажут больше 30 градусов тепла.