Москвичам рассказали о последнем жарком дне лета

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости о последнем жарком дне лета 2026 года в Москве.

Сегодня, 7 августа, среднесуточная температура в столице России будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

«Но это будет последний жаркий день на этой неделе и, может быть, последний жаркий день лета», — пояснила Позднякова.

По словам специалиста, в долгосрочной перспективе столбики термометров в Москве уже не покажут больше 30 градусов тепла.

Ранее же жителей и гостей столицы предупредили о сильном дожде, ветре и граде. Но несмотря на прогнозируемые осадки будет стоять сильная жара, а из-за нее — действовать оранжевый уровень погодной опасности.