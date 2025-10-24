Москвичам рассказали о погоде в выходные

Погода в выходные 25 и 26 октября не будет благоприятной для жителей столицы. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как утверждает специалист, в субботу и в воскресенье ожидается потепление. В ночь на пятницу воздух не остынет ниже 2-4 градусов тепла, а в течение дня температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 10 градусов, москвичей застанут небольшие дожди. В ночь на субботу показатели будут чуть выше — 4-6 градусов тепла, а следующей ночью на столицу обрушится ливень. В воскресенье днем столбики термометров уже поднимутся до плюс 9-11 градусов, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичам следует ожидать выпадения снега, который не растает до весны, примерно в конце ноября. При этом он уточнил, что эти даты очень вариабельны — иногда снег выпадает в середине ноября, иногда — в середине января.