Москвичам рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 4 августа, температура в Москве составит плюс 28 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов тепла. В ночь на 5 августа температура опустится до плюс 15 градусов.

Осадков не ожидается. Днем синоптики обещают переменную облачность. Ветер будет слабый. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что с 5 по 7 августа в Москву вернется жара. В эти дни в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. В дневные часы ожидается до плюс 32 градусов.