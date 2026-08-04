Опубликовано 04 августа 2026, 05:401 мин.
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Гидрометцентр: В Москве 4 августа ожидается до +28 градусов без осадков.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Во вторник, 4 августа, температура в Москве составит плюс 28 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов тепла. В ночь на 5 августа температура опустится до плюс 15 градусов.
Осадков не ожидается. Днем синоптики обещают переменную облачность. Ветер будет слабый. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что с 5 по 7 августа в Москву вернется жара. В эти дни в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. В дневные часы ожидается до плюс 32 градусов.