Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 26 градусов ожидается в российской столице во вторник, 11 августа. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на среду, 12 августа, она может снизиться до плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что самые холодные ночи в российской столице прогнозируются с 13 по 15 августа. Как пояснила синоптик, похолодание вызвано скандинавским циклоном. Он принесет осадки и резкое снижение температуры в Москву в среду, однако улучшение погоды ожидается уже с субботы.