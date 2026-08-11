Москвичам рассказали о приближении холодных ночей

Самые холодные ночи в российской столице прогнозируются с 13 по 15 августа. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она уточнила, что с четверга по субботу температура воздуха в ночное время может составить от плюс 6 до плюс 11 градусов.

Как пояснила синоптик, похолодание вызвано скандинавским циклоном. Он принесет осадки и резкое снижение температуры в Москву уже в среду, однако улучшение погоды ожидается уже с субботы.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что пик грибного сезона начнется в Подмосковье в конце августа и продлится до середины октября. Ожидается, что в лесах появятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки.