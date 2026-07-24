Опубликовано 24 июля 2026, 08:091 мин.
Москвичам рассказали о погоде во второй половине лета
Климатолог Терешонок: Температура воздуха в Москве во второй половине лета может превысить норму.
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
Температура воздуха в Москве во второй половине лета может превышать климатическую норму. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
Специалист пояснил, что холода и дожди в начале лета были связаны с арктическими циклонами. Предстоящей погоде в пределах нормы и теплее обычного способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.
Ранее синоптик Анатолий Цыганков предупредил, что теплая погода в Москве сохранится до конца недели, а уже к понедельнику, 27 июля, жителей столицы и области ждет резкое похолодание.