Москвичам рассказали о погоде во второй половине лета

Температура воздуха в Москве во второй половине лета может превышать климатическую норму. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Специалист пояснил, что холода и дожди в начале лета были связаны с арктическими циклонами. Предстоящей погоде в пределах нормы и теплее обычного способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков предупредил, что теплая погода в Москве сохранится до конца недели, а уже к понедельнику, 27 июля, жителей столицы и области ждет резкое похолодание.