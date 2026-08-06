Жителей Москвы предупредили о ливне с градом

Жителей и гостей Москвы предупредили о сильном дожде в пятницу, 7 августа. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России пишет ТАСС.

Днем количество выпавших в столице осадков может составить пять-десять миллиметров, а местами до 18 миллиметров.

Кроме того, ожидается гроза и град не только в Москве, но и в области. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

Как отмечают синоптики, наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

Несмотря на прогнозируемые дожди с градом, в течение дня в столице сохранится сильная жара. Столбики термометров покажут 30-32 градуса, а в Подмосковье и вовсе поднимутся до плюс 34 градусов.

В российской столице из-за жары продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил о том, что температура воздуха в Москве во второй половине лета может превысить норму.