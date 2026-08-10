В Подмосковье спрогнозировали пик грибного сезона

Пик грибного сезона начнется в Подмосковье в конце августа и продлится до середины октября. Такой прогноз дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с РИА Новости.

Ожидается, что в лесах появятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки.

«Осенние опята, я думаю, с сентября или с последних чисел августа стартуют. Осенний опенок — это главный по биомассе гриб Московской области», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в столичном регионе в полтора раза вырос спрос на грибного гида. Грибной гид не только водит клиента по «своим» местам, но и оформляет страховку от несчастного случая каждому участнику.