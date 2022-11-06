Москвичам рассказали о реализации бюджета в сфере цифровых проектов

Бюджет на 2023 год позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты, также он поможет решить поставленные задачи в сферах импортозамещения и повышения информационной безопасности. О возможностях бюджета столицы в сфере цифровых проектов рассказал «Мосленте» заместитель гендиректора «Информационного города» (ГКУ «Инфогород») Алексей Цапников.

Он утверждает, что это особенно важно с учетом социальной направленности бюджета. Цапников уточнил, что основное внимание в распределении бюджета уделяется сейчас образованию, социальной поддержке, здравоохранению и культуре. «Цифровизация — значимое направление для обеспечения стабильной работы этих отраслей», — добавил он.

По его словам, бюджет столицы на 2023 год предполагает развитие цифровой инфраструктуры Московской электронной школы и ЕМИАС, развитие портала mos.ru и создание новых полезных сервисов для горожан. Помимо этого, должна пройти реализация цифровых проектов «во всех без исключения отраслях городского хозяйства и социальной сферы», сказал Цапников. В заключение он добавил, что средства направят и на развитие ИТ-инфраструктуры столицы.

Ранее замглавы департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов отметил важность сохранения социальной направленности столичного бюджета в 2023-м. Он также заявил о продолжении программы «Московское долголетие».