Москвичам рассказали о сокращении периодов отключения горячей воды

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС рассказал, что периоды отключения горячей воды сократятся вдвое к 2035 году.

Он отметил, что перспективным ориентиром считается сокращение до семи дней и менее. В отдельных районах Москвы отключения длятся 48-72 часа. При этом в новых микрорайонах с автономными котельными и двухтрубными сетями отключения уже не нужны. Россия придет к жизни без летних отключений, но постепенно, добавил чиновник.

Кошелев пояснил, что сроки сокращают за счет автоматизации и диагностики, например, при помощи роботов-дефектоскопов или рентгена труб. Также ускоряет процесс применение современных материалов и резервные системы.

«Важно также работать на будущее — чем лучше отремонтировали год назад, тем меньше сюрпризов в этом году», — сказал депутат.

