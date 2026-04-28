Москвичам рассказали о способах сэкономить на спорте

Совладелец и сооснователь компании «Родина» Антон Винер поделился способами, как можно сэкономить на спорте. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Прежде всего, заметил он, огромной экономией станет решение пойти на улицу вместо фитнес-зала. Уже около трети москвичей выбирают пробежки и катаются на велосипедах, сказал Винер.

Он также указал, что в среднем две-три тренировки в неделю на улице сэкономят москвичам до 72 тысяч рублей в год. «Если же упражняться четыре раза в неделю, экономия на абонементе возрастает до 144 тысяч рублей в год», — утверждает бизнесмен.

NEWS.ru сообщает, что для поддержания идеальной формы 86 процентов жителей столицы просто выходят на прогулку. Также в топе среди спортивных активностей оказались бег (36 процентов) и поездки на велосипедах (34 процентов). Еще около 16 процентов москвичей занимаются йогой, а 14 процентов горожан любят командные спортивные игры.

